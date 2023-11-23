Обновить сайт ресторана

Веб-программированиеОткрыт9 заявок199 просмотров
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Здравствуйте

Есть работающий сайт ресторана на джумле.

Необходимо:

  • обновить контент

  • добавить перевод на украинский язык, сделав его основным

Сайт довольно старый, потому рассмотрим так же создание нового на вордпрессе с готовым темплейтом и перенеской контента

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