Обновить сайт ресторана

Нужно создать Лендинг на Tilda на Украинском языке. Сразу присылайте последние хотя бы 3 работы на Tilda! Есть примеры и структура. Пишите только если вы согласны на указанную цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
Есть работающий сайт ресторана на джумле.
Необходимо:
обновить контент
добавить перевод на украинский язык, сделав его основным
Сайт довольно старый, потому рассмотрим так же создание нового на вордпрессе с готовым темплейтом и перенеской контента
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