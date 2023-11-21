Сайт на 1 страницу с 4 ссылками

Необходимо сделать скрипт/игру Полное ТЗ скину в заявках
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно перенести сайт с платформы https://taplink.cc/goodlife_coffee на хостинг, нечего придумывать и переделывать не нужно.
Там где франшиза при нажатие на кнопку должна быть форма с заполнением; телефон и имя.
Хостинг и домен уже есть !
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