Сайт на 1 страницу с 4 ссылками

$40
Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок169 просмотров
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нужно перенести сайт с платформы https://taplink.cc/goodlife_coffee на хостинг, нечего придумывать и переделывать не нужно.

Там где франшиза при нажатие на кнопку должна быть форма с заполнением; телефон и имя.

Хостинг и домен уже есть !

месяц назад
guest_17005752224549
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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