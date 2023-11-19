Мы ищем опытного веб-дизайнера/разработчика для создания лендинга, который не только выделится своим дизайном, но и эффективно конвертирует входящий трафик в ценные заявки. Основные требования: Продающий дизайн: Мы ищем фрилансера, способного создать лендинг, который ...
Сайт продажи запчастей, с каталогом, поиском и страницы оплаты товара.
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Требуется создать сайт с каталогом и поиском для продажи запчастей бытовой техники с диаграммами и фотографиями запчастей, так же требуется создать страницу оплаты. На английском языке, сайт должен выглядеть и функционировать как этот - https://www.searspartsdirect.com
База данных в sql. Более 1 млн наименований.
Оцените свои усилия так как это сложный проект.
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