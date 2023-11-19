Сайт продажи запчастей, с каталогом, поиском и страницы оплаты товара.

Требуется создать сайт с каталогом и поиском для продажи запчастей бытовой техники с диаграммами и фотографиями запчастей, так же требуется создать страницу оплаты. На английском языке, сайт должен выглядеть и функционировать как этот - https://www.searspartsdirect.com

База данных в sql. Более 1 млн наименований.

Оцените свои усилия так как это сложный проект.