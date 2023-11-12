По результатам выполнения работ по развитию Система должна включать в себя следующие функционирующие подсистемы: подсистема управления реестром заявок подсистема управления процессами комплектования и зачисления в ДОО подсистема управления очередью; подсистема управления ...
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Здравствуйте, мне нужен сайт-галерея моих работ (я digital artist), где большая часть из них будет выставлена бесплатно, и любой зашедший на сайт смог без проблем скачать их в оригинальном размере. И еще одна часть как магазин, где можно купить отдельные работы / или закрытый раздел с работами, доступными для скачивания после оплаты. Рассмотрю все варианты и цены
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