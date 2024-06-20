OffJiu4yandexru

Максим Плаксин OffJiu4yandexru

 
34 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб+Дизайнер Ui/UX

Ui/UX дизайн.

Сделаю интернет+магазин, сайт+визитку, логотип, брендинг, карточки на WB, сториес, баннеры, таргетинговая и контекстная реклама.