Веб+Дизайнер Ui/UX
Ui/UX дизайн.
Сделаю интернет+магазин, сайт+визитку, логотип, брендинг, карточки на WB, сториес, баннеры, таргетинговая и контекстная реклама.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Оформление рекламы на FBнет просмотров
- Главный экран сайта по SEO+продвижениюнет просмотров
- Шапка в группу ВК для X-FIGHTINGнет просмотров
- Сайт+Воронка для ПАРИКМАХЕРАнет просмотров
- Одностраничник для реферальной ссылки3 просмотра
- Дизайн карточки на WB4 просмотра
- Главный экран сайта на Духовную тему1 просмотр