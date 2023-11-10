Календарь с отслеживанием занятости аудиторий

Функциональное задание по проекту разместил на гугл докс - https://docs.google.com/document/d/1tRly6cdRUDDBE54v4h5diCORxAcQNW45ayIkpvjjzmk/edit?usp=sharing

https://www.figma.com/file/8v07LCvKplRH0JnpI0iGHO/Untitled?type=design&node-id=21%3A197&mode=design&t=thDseqMmI3eXd6p7-1 - дизайн-макет. Он примерный. Делать пиксель перфект не обязательно. Достаточно чтобы просто было симметрично все.

Требования по технологиям:

Нет необходимости наворачивать что-то сложное. На Ваше усмотрение. Бюджет указал.

Срок выполнения должен быть железный.