Сайт на React

Всем добрый день. На данный момент мы ищем подрячников которые готовы с нами работать. Нас интересует цена и сроки выполнения сайта. Пишите, будем разговаривать. Обязательно иметь минимум от 3 проектов.

Наш старый сайт:

https://grand.gfegroup.dp.ua/

Нас интересует сайт под ключ с подобным функционалом.С выбором этажа, анимация и тд.

За пример дизайна можно взять эти сайты:

https://mayak.daytona.com.ua/?utm_source=lun.ua&utm_medium=referral&utm_content=331720143.1693576117&utm_term=8082#/uk/

https://daytona.com.ua/ru/?utm_source=lun.ua&utm_medium=referral&utm_content=331720143.1693576117

https://alef-estate.com/en/

Оставлять ставки с реальными сроками и ценами!