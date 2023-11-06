Сайт на React

Задача создать сайт максимально адаптированный под поисковики(например, на Tilda) для бренда одежды, перенаправляя клиента на wildberries и в телеграмм-бот. Наполнение : Одна страница с 4 разделами (переход на wildberries и в телеграмм-бота), внизу 6-8 ...
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Всем добрый день. На данный момент мы ищем подрячников которые готовы с нами работать. Нас интересует цена и сроки выполнения сайта. Пишите, будем разговаривать. Обязательно иметь минимум от 3 проектов.
Наш старый сайт:
Нас интересует сайт под ключ с подобным функционалом.С выбором этажа, анимация и тд.
За пример дизайна можно взять эти сайты:
https://mayak.daytona.com.ua/?utm_source=lun.ua&utm_medium=referral&utm_content=331720143.1693576117&utm_term=8082#/uk/
https://daytona.com.ua/ru/?utm_source=lun.ua&utm_medium=referral&utm_content=331720143.1693576117
https://alef-estate.com/en/
Оставлять ставки с реальными сроками и ценами!
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