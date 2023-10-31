Нужена сайт с похожей архитектурый

Потрібно зробити сайт на WORDPRESS під ключ з сучасних дизайном. Є вже структура сайту та бачення дизайну. Логотип сайту розроблений. Головна ціль сайту це показати приклади робіт та допомогти замовнику з вибором.
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Здравствуйте ! Нужен сайт под ключ с похожим интерфейсом как https://airdrone.lv/
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