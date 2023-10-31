Нужена сайт с похожей архитектурый

Надо делать простенькие сайты с возможностью добавления блоговых статей с админки. Есть так же ряд элементарных требований. Цена за каждый сайт не велика, но здесь играет роль количество. Мы предоставляем: - домен - хостинг (Cpanel) - доступ к CloudFlare - ...