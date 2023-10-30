Создание портал-сайта (веб-платформы)

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок72 просмотра
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Разработка веб-платформы, демонстрирующий информацию об экономическом и инвестиционном потенциале области, о действующих мерах поддержки инвесторов и предпринимателей, инвестиционных возможностях и предложениях.

Техническое задание в приложении

2 месяца назад
Djemmko
33 годаРоссия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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