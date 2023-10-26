Необходимо разработать интернет-магазин под ключ. Требуется уникальный дизайн страниц: Главная страница О нас Контакты Текстовые страницы Доставка Вопросы и ответы Политика конфиденциальности Каталог Карточка товара ...
Создать сайт: онлайн сервис почасовой аренды объектов для съёмок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
О компании и концепция:
онлайн-сервис для размещения и поиска краткосрочной аренды объектов для съёмок и мероприятий по всему миру: Офисы, Апартаменты, Дома, Транспорт, Яхты, Бизнес-авиация, Крыши, Улицы, Мосты.
Компания даёт возможность владельцам сдавать свой объект в почасовую или посуточную аренду для разных видов съемок/мероприятий: фотосессии, видеоролики, сериалы, кино, реклама, тв-программы, музыкальные клипы, деловые встречи, праздники, свадьбы, конференции и др..
Действующий старый сайт https://location.self-made.org/
Новый сайт нужно создать по прототипу https://ru.facemarket.org/ (похожий скрипт, шаблон), сделать удобный поиск с фильтрацией по категориям, городам, бюджету...
Дизайн нового сайта в стиле GTA Vice City
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