Создать сайт: онлайн сервис почасовой аренды объектов для съёмок

О компании и концепция:

онлайн-сервис для размещения и поиска краткосрочной аренды объектов для съёмок и мероприятий по всему миру: Офисы, Апартаменты, Дома, Транспорт, Яхты, Бизнес-авиация, Крыши, Улицы, Мосты.

Компания даёт возможность владельцам сдавать свой объект в почасовую или посуточную аренду для разных видов съемок/мероприятий: фотосессии, видеоролики, сериалы, кино, реклама, тв-программы, музыкальные клипы, деловые встречи, праздники, свадьбы, конференции и др..

Действующий старый сайт https://location.self-made.org/

Новый сайт нужно создать по прототипу https://ru.facemarket.org/ (похожий скрипт, шаблон), сделать удобный поиск с фильтрацией по категориям, городам, бюджету...

Дизайн нового сайта в стиле GTA Vice City