Сервис онлайн NFC визиток

Подробное описание проекта в Техзадании Элементы дизайна можно использовать шаблонные
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подробное описание проекта в Техзадании
Элементы дизайна можно использовать шаблонные
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»нет заявокЗакрытмесяц назад
- $175
Имеется ТЗ и макеты, нужно собрать сайт на WordPress и сделать очень доступную и понятную админку. Срок 3 дня. Работаем через безопасную сделку. Все детали обговорим лично.Завершен2 месяца назад
- $500
Необходимо сделать тему на Wordpress - верстка + разработка 1. PageSpeed. Важно, 85+ без спорных решений js/cdn. У всех конкурентов такой PageSpeed. 2. HTML5, CSS3. Чистый код, проходит валидацию, без html/css ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрытмесяц назад
- $10
Розкажу що треба зробити напишіть в інстаграм melnikkk15Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $10000
Создание площадки доступа к автомобильным онлайн-аукционам Швеции . ТЗ отсутствует. Необходимо парсить 15 сайтов. Функционал и дизайн аналогично https://www.autobidmaster.com также необходимо создать свой онлайн аукцион. Мобильное приложение разработать после разработки Web site.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Нужно натянуть готовую верску лендинга на WP. Сделать редактируемыми все блоки сайта из админки.Завершен2 месяца назад
есть сайт на Друпал 6 Сделать с той же структурой на вордпресс Или рассмотрю ваши вариантыСайты «под ключ»18 заявокЗакрытмесяц назад
Есть пример сайта для создания, составлено ТЗ, нужно создать сайт по ТЗ, возможны небольшие правки ТЗ по ходу работы.Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрытмесяц назад
Вітаю, потрібен односторінковий сайт з каталогом авто (~300 шт). Картка авто буде у поп-ап вікні. Будуть такі екранні блоки: Меню по блокам. Слайдер з топ пропозиціями. Як ми віндовлюємо авто. Відео ...Завершен2 месяца назад
Розробка конструктора одягу для інтернет магазинуСайты «под ключ»5 заявокЗакрытмесяц назад