Сервис онлайн NFC визиток

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Подробное описание проекта в Техзадании
Элементы дизайна можно использовать шаблонные

2 месяца назад
Rustem888
Рустем 
38 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель
merlin1991
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
2 месяца назад
$500
5 дней
USDT
Благодарю за оперативность и качество. Рекомендую Дмитрия как грамотного и ответственного исполнителя. Будем дальше сотрудничать!
Спасибо за интересный заказ, буду рад расшырять функционал в будующем для этого проекта. Рекомендую!!!