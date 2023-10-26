Создать тему на Wordpress - верстка + разработка

Необходимо сделать тему на Wordpress - верстка + разработка

1. PageSpeed. Важно, 85+ без спорных решений js/cdn. У всех конкурентов такой PageSpeed.

2. HTML5, CSS3. Чистый код, проходит валидацию, без html/css комментариев на рус яз.

3. Mobile/Desktop/Tablet, + 2-3 доп таксономии в структуре.

4. ~12 типов страниц. Главная/Категория, Бренд имеют больше элементов.

5. Страницы строятся через "конструктор" с помощью предварительно сверстанных блоков в Custom Fields, примеры - 1, 2, 3 и 4. И в целом большинство данных выводится через них. Есть "шаблоны" страниц с предварительно настроенным списком Custom Fields. Почти без плагинов, чтобы не портить PageSpeed

ТЗ и Дизайн