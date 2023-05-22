Повторить проект по примеру

привет есть стартовый документ, который хочу сделать быстрее и качественее. в нем есть таблица вестингов, локапов, груп распределения. нужен совет со стороны, чтобы быстрее доделать токеномику. это может быть просто консультация до 20 минут, смотря насколько лаконично вы выражаете ...