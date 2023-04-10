Необходимо составить три финансовых отчета на английском

Финансовые услугиЗакрыт2 заявки15 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На основе данных нужно заполнить три финансовых отчета: Income Statement, Balance Sheet, Cash Flow Statement. Работу необходимо выполнить до пятницы. Файл вышлю в личку. Помимо заполнения отчетности, необходимо будет объяснить, каким образом считались данные, это можно будет устроить через созвон.

4 месяца назад
nkovina
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
12 дней назад