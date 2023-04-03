Разнести статьи в прогр. управл. учёта Adesk

Для небольшого бизнеса (вывоз строительного мусора, услуги грузчиков, грузоперевозки) необходимо консультирование по развитию бизнеса заказчика и написание бизнес-плана: 1. Привлечение финансирования (маркетинг возможности привлечения финансирования, поиск потенциального инвестора, проведение предварительных переговоров с потенциальными инвесторами, ...
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1. Разнести статьи около 300. Остальные разнесены. Эти с вопросами куда их определить (налоги, инвестиционные покупки и т.д.).
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