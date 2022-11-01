Решить финансовую задачу по бюджетированию. Управление проектом

Задание:

1) подготовить прогноз по Проекту на 2023 год с расчетом влияния на все формы отчетности,

2) оценить стоимость итоговую стоимость проекта.

Проект - строительство нового Модуля в ДЦ.

Начала работ: 01.11.2022

Окончание работ: 30.04.2023

Новый руководитель проекта дал следующую информацию:

Описание расхода валюта Сумма

Общестроительные работы руб 1000

Управление проектом (ежемесячные расходы) руб 20

Дизель-генератор дол 10 + услуги 10% (выставляются и оплачиваются в рублях)

Система низкого напряжения руб 100 + услуги 10% (выставляются и оплачиваются в рублях)

Система среднего напряжения руб 80

СКС дол 15 + услуги 10% (выставляются и оплачиваются в рублях)

Система охлаждения дол 24

Монтируемая вентустановка в ЗИП дол 4

Ежемесячные расходы на ЭЭ во время стройки руб 2

Дополнительная информация:

В декабре были выплачены авансы 40% за дизель, 20% за общестроительные работы и 50% СКС (курс дол на дату перечисления авансовых платежей 100)

Бюджетный курс дол на 23 год - 60.

Процент завершенности общестроительных работ на 31.12.2022 - 40%

Доставка всего оборудования ожидается в феврале-марте 23 года, монтаж и ПНР - в апреле 23.

Выплата гарантийного платежа (10% от стоимости строительных работ) - апрель 24 года