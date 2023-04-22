Найти инвестора

Финансовые услугиЗакрыт1 заявка6 просмотров
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Необходимо найти инвестора для разработки нефтегазового месторождения/добыча и реализация/вся документация имеется.Если у вас был опыт привлечения инвесторов,обсудим подробности.

3 месяца назад
guest_16879475730486
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад