Создать сайт на основе примера

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть сайт на Друпал 6
Сделать с той же структурой на вордпресс
Или рассмотрю ваши варианты

2 месяца назад
susorov
49 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Информационная страница с подачей заявки

    Нужен одностраничный сайт, где будет: Заголовок»информация о поиске работников» Краткое описание работы. Отзывы ( не реальные, но с возможностью дописать/обновить) Подача заявки, и отправка заявки в бот/чат, с возможностью «брать заявку» ...

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Сайт под ключ

    Есть пример сайта для создания, составлено ТЗ, нужно создать сайт по ТЗ, возможны небольшие правки ТЗ по ходу работы.

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Потрібно Лендинг з каталогом

    Вітаю, потрібен односторінковий сайт з каталогом авто (~300 шт). Картка авто буде у поп-ап вікні. Будуть такі екранні блоки: Меню по блокам. Слайдер з топ пропозиціями. Як ми віндовлюємо авто. Відео ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Обменник

    $50

    Нужно установить скрипт обменник на базе воордпресс на хостинг. И подключить сертификат безопасности (SSL)

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Создать простой сайт

    ТРЕБУЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК. ПРИ ОТКЛИКЕ УКАЖИТЕ ССЫЛКУ НА ВАШЕ ПОРТФОЛИО И ГИТХАБ. ОТКЛИКИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ. У меня есть база данных SQL Server с таблицей, содержащей первичный ключ типа bigint ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Разработка интернет-магазина

    ТРЕБУЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК. ПРИ ОТКЛИКЕ УКАЖИТЕ ССЫЛКИ НА ВАШЕ ПОРТФОЛИО И ГИТХАБ. ОТКЛИКИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ. Разработка интернет-магазина включает в себя следующие основные этапы: Регистрация и Профили пользователей: ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    месяц назад