Нужен одностраничный сайт, где будет: Заголовок»информация о поиске работников» Краткое описание работы. Отзывы ( не реальные, но с возможностью дописать/обновить) Подача заявки, и отправка заявки в бот/чат, с возможностью «брать заявку» ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно установить скрипт обменник на базе воордпресс на хостинг. И подключить сертификат безопасности (SSL)
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