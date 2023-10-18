Создание сайта с оплатой

$70
Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки12 просмотров
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нужно создать сайт похожий на https://hikkikomorikai.com/ , все что нужно отредактировать скажу , на счет эффектов на сайте заморачиваться не стоит ибо они мне не нужны, нужен простой функциональный но похожий на этот сайт . все что требуется это оформить сайт , сделать название другое, поменять надписи , название вещей поменять и фотки поменять. Так-же с оплатой нужно будет сделать оплату для украинцев - тоесть в гривнах и долларах

2 месяца назад
guest_1696705934374
Украина
3 месяца в сервисе
Был
22 дня назад