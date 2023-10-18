Создание сайта с оплатой

Требуется главный редактор на информационный портал, международный рейтинг- форум: о крипте / гемблинге / беттинге / финансах. Задача сбор актуальной интересной информации с всех смежных индустрий бизнеса с всего мира и создание правильно интересного контента ...
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нужно создать сайт похожий на https://hikkikomorikai.com/ , все что нужно отредактировать скажу , на счет эффектов на сайте заморачиваться не стоит ибо они мне не нужны, нужен простой функциональный но похожий на этот сайт . все что требуется это оформить сайт , сделать название другое, поменять надписи , название вещей поменять и фотки поменять. Так-же с оплатой нужно будет сделать оплату для украинцев - тоесть в гривнах и долларах
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