Создание сайта с оплатой

нужно создать сайт похожий на https://hikkikomorikai.com/ , все что нужно отредактировать скажу , на счет эффектов на сайте заморачиваться не стоит ибо они мне не нужны, нужен простой функциональный но похожий на этот сайт . все что требуется это оформить сайт , сделать название другое, поменять надписи , название вещей поменять и фотки поменять. Так-же с оплатой нужно будет сделать оплату для украинцев - тоесть в гривнах и долларах