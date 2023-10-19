Главный редактор на международный рейтинг-форум о финансах и крипте

Требуется главный редактор на информационный портал, международный рейтинг- форум: о крипте / гемблинге / беттинге / финансах. Задача сбор актуальной интересной информации с всех смежных индустрий бизнеса с всего мира и создание правильно интересного контента для посетителей информационного ресурса.

Основной язык сайт: английский (!)

Ведение следующих информационных разделов:



1) Learning Centre

2) Blog (с категорями,Betting, Gambling, Payment Providers, Crypto, Forex и тд)

3) News (с новостями платежных системах, Казино и букмекерских компаниях)

4) Events (с глобальными мероприятиями смежной индустрии)



Основные задачи по проекту:



1) Составить интересный контент план.

2) Кодготовитькоманду для составления текстов или составить требования для набора команды по написанию контента

3) Адаптировать текст с инностранных современных ресурсов ( Найти их)

4) Публикация и отложенная публикация текстовых статей

Важные требования:

1) Опыт работы в сфере гемблинга беттинга или крипто

3) Знание английского (не хуже Б2)



Предпочтительно также:

1) Наличие опыта в управлении командой копирайтеров

1) Наличие опыта работы с гемблингом / беттингом



Будем рады ответить на любые вопросы, а также уточнить задачи и разъяснить все требования. Обязательно в откликах пишите о том где вы работали ранее в этой сфере.