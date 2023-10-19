Главный редактор на международный рейтинг-форум о финансах и крипте

$800
Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка12 просмотров
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Требуется главный редактор на информационный портал, международный рейтинг- форум:  о крипте / гемблинге / беттинге / финансах. Задача сбор актуальной интересной информации с всех смежных индустрий бизнеса с всего мира и создание правильно интересного контента для посетителей информационного ресурса. 

Основной язык сайт: английский (!)

Ведение следующих  информационных разделов:

1) Learning Centre

2) Blog (с категорями,Betting, Gambling, Payment Providers, Crypto, Forex и тд)

3) News (с новостями платежных системах, Казино и букмекерских компаниях)

4) Events (с глобальными мероприятиями смежной индустрии)


Основные задачи по проекту:


1) Составить интересный контент план. 

2) Кодготовитькоманду для составления текстов или составить требования для набора команды по написанию контента

3) Адаптировать текст с инностранных современных ресурсов ( Найти их)

4) Публикация и отложенная публикация текстовых статей

Важные требования:

1) Опыт работы в сфере гемблинга беттинга или крипто 

3) Знание английского (не хуже Б2)

Предпочтительно также:

1) Наличие опыта в управлении командой копирайтеров

1) Наличие опыта работы с гемблингом / беттингом

Будем рады ответить на любые вопросы, а также уточнить задачи и разъяснить все требования. Обязательно в откликах пишите о том где вы работали ранее в этой сфере.

2 месяца назад
detarus
26 летГрузия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад