Есть список URL 394 постов на сайте под WordPress с указанием категорий для каждого поста (2-4 категории на один пост). Необходимо будет привести категории каждого поста в соотв-и со списком. ...
Главный редактор на международный рейтинг-форум о финансах и крипте
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Требуется главный редактор на информационный портал, международный рейтинг- форум: о крипте / гемблинге / беттинге / финансах. Задача сбор актуальной интересной информации с всех смежных индустрий бизнеса с всего мира и создание правильно интересного контента для посетителей информационного ресурса.
Основной язык сайт: английский (!)
Ведение следующих информационных разделов:
1) Learning Centre
2) Blog (с категорями,Betting, Gambling, Payment Providers, Crypto, Forex и тд)
3) News (с новостями платежных системах, Казино и букмекерских компаниях)
4) Events (с глобальными мероприятиями смежной индустрии)
Основные задачи по проекту:
1) Составить интересный контент план.
2) Кодготовитькоманду для составления текстов или составить требования для набора команды по написанию контента
3) Адаптировать текст с инностранных современных ресурсов ( Найти их)
4) Публикация и отложенная публикация текстовых статей
Важные требования:
1) Опыт работы в сфере гемблинга беттинга или крипто
3) Знание английского (не хуже Б2)
Предпочтительно также:
1) Наличие опыта в управлении командой копирайтеров
1) Наличие опыта работы с гемблингом / беттингом
Будем рады ответить на любые вопросы, а также уточнить задачи и разъяснить все требования. Обязательно в откликах пишите о том где вы работали ранее в этой сфере.
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