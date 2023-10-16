Установка в готовом обменнике

Задача: Разработать 2 лендинга для целей маркетинга, ориентированных на застройщиков и агентов недвижимости (на русском языке). Материалы: Гайдбук компании (используйте здесь палитру, шрифт и логотип). Существующий лендинг и платформа (ознакомьтесь ...