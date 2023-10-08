Cайт https://opt-agro.com.ua/ Необходимо согласно ТЗ: 1. В разделе Наши работы - не открываются фото. Раздел продажа труб - добавить информацию (прайс). Рекомендации по оформлению и наполнению сайта. Продвижение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Разработать 2 лендинга для целей маркетинга, ориентированных на застройщиков и агентов недвижимости (на русском языке).
Материалы:
Гайдбук компании (используйте здесь палитру, шрифт и логотип).
Существующий лендинг и платформа (ознакомьтесь с текущим дизайном, контентом и продуктом).
Презентации для агентов и застройщиков (возьмите здесь информацию для лендинга).
Технические требования:
Каждый лендинг должен содержать 5-6 блоков информации.
Дизайн должен быть адаптивным и подходить для различных устройств (мобильные устройства, планшеты, десктопы).
Используйте шрифты и цвета, указанные в гайдбуке компании.
Дизайн должен быть согласован с брендом и создавать положительное визуальное впечатление.
Стиль страниц должен соответствовать гайдбуку и дизайну главной страницы сайта компании.
Содержание лендингов:
Информация на лендинге должна быть размещена в соответствии с повествованием в презентациях.
Дополнительные требования:
Все изображения, иллюстрации и графика должны быть высокого качества и соответствовать теме лендингов.
Для каждого лендинга предоставьте несколько вариантов дизайна для выбора.
Для удобства администрирования, лендинги должны быть созданы в Figma.
Сроки:
2 дня.
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