Разработать 2 лендинга

$20
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Задача:
Разработать 2 лендинга для целей маркетинга, ориентированных на застройщиков и агентов недвижимости (на русском языке).

Материалы:

  1. Гайдбук компании (используйте здесь палитру, шрифт и логотип).

  2. Существующий лендинг и платформа (ознакомьтесь с текущим дизайном, контентом и продуктом).

  3. Презентации для агентов и застройщиков (возьмите здесь информацию для лендинга).

Технические требования:

  1. Каждый лендинг должен содержать 5-6 блоков информации.

  2. Дизайн должен быть адаптивным и подходить для различных устройств (мобильные устройства, планшеты, десктопы).

  3. Используйте шрифты и цвета, указанные в гайдбуке компании.

  4. Дизайн должен быть согласован с брендом и создавать положительное визуальное впечатление.

  5. Стиль страниц должен соответствовать гайдбуку и дизайну главной страницы сайта компании.

Содержание лендингов:

  1. Информация на лендинге должна быть размещена в соответствии с повествованием в презентациях.

Дополнительные требования:

  1. Все изображения, иллюстрации и графика должны быть высокого качества и соответствовать теме лендингов.

  2. Для каждого лендинга предоставьте несколько вариантов дизайна для выбора.

  3. Для удобства администрирования, лендинги должны быть созданы в Figma.

Сроки:
2 дня.

2 месяца назад
guest_1697203103171
Россия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад