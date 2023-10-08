Перенести товары с одного сайт на другой

Требуется специалист, умеющий поставить книгу на ресурс amazon.com. Книга была поставлена на ресурс в pdf и в ней произошло наслаивание текста и предложений с разных страниц. Читать ее невозможно. Моя попытка переставить текст в ...
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