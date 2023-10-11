Требуется специалист, умеющий поставить книгу на ресурс amazon.com

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка18 просмотров
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Требуется специалист, умеющий поставить книгу на ресурс amazon.com.

Книга была поставлена на ресурс в pdf и в ней произошло наслаивание текста и предложений с разных страниц. Читать ее невозможно. Моя попытка переставить текст в Word ничеко не дала. Требуется переставить книгу как можно скорее.

2 месяца назад
guest_1693379223995
Израиль
4 месяца в сервисе
Был
9 дней назад