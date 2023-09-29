Настроить конфигурацию NGINX

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок18 просмотров
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Необходимо настроить конфигурацию NGINX для работы Telegram Bot, Бот написан на Node.js.
Использует 8443 порт для webhook, бот запускается командой npm run start (необходимо использовать screen или pm2, для бесперебойной работы бота).

На текущий момент ошибки NGINX такие:
connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream

Nginx
3 месяца назад
guest_1696561571127
Таиланд
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад