Нужно настроить роутер микротик удаленно

$500
Системное администрированиеЗакрыт6 заявок33 просмотра
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Возможно ли настроить роутер удаленно? очень нужно делать это на растоянии

3 месяца назад
guest_1695823922223
Украина
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад