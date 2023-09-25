Разместить телаграмм бота на хостинге

Попытался сделать мобильный прокси из своего телефона на андроиде по инструкции (см в скриншотах в прикрепленных файлах). Установить на сервере нужно было этот софт https://yadi.sk/d/kaJC2NkI8cjnRQ Но не получилось. См. скрин с телефона. Также ...