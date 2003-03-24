Распаковать архив на вордпрес

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок15 просмотров
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Здравствуйте. Нужна помощь в проверки архива сайта на вопрдпрес. Нужно развернуть у себя и проверить все ли работает. Если все ок, тогда установить на мой хостинг

3 месяца назад
Falman
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад