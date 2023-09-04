Оплата тарифа на Google one

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Заполнено базовое место на Google диске. В аккаунте нет пункта "Купить место".

Также не удается скачать и установить Google One для оформления подписки. Возможно из-за локации - Китай (хотя через впн выхожу на США, Гонконг, Японию).

Нужно определить, что на моем аккаунте можно купить подписку,

выяснить тариф на 1 и 2 Тб,

помочь оплатить тариф

Оплата за результат. Желательно, кто уже сталкивался с таким вопросом

3 месяца назад
Victor_Bl
Виктор 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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