Требуется настроить рабочий стол в Amo CRM, создавая виджеты на основе имеющихся метрик. В процессе работы будет совместный созвон для выбора необходимых метрик и видов виджетов. Также необходимо предоставить инструкции по дальнейшей доработке и настройке виджетов в зависимости от потребностей пользователя.
- Системное администрированиенет заявокЗакрытгод назад
Ищем студента-китаиста для удаленного поиска фабрик в Китае. Задача включает работу на площадках Alibaba, 1688 и других, сбор информации и занесение данных в таблицы. Нужны усидчивость, терпение и умение работать с Excel или Google Sheets. Оплата сдельная за найденные контакты и информацию. Обратная связь каждые 3 дня обязательна.Переводы9 заявокЗакрытгод назад
Требуется помощь в оформлении подписки на Google One. Необходимо выяснить доступные тарифы на 1 и 2 Тб, а также определить возможность оплаты. Проблемы возникают из-за локации в Китае. Оплата за результат. Идеально, если у вас есть опыт в решении подобных вопросов.Системное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $230
Ищем менеджера для удаленной работы с выставками в Китае. Задачи включают формирование базы источников, составление таблиц по выставкам, организацию посещений и получение контактов. Необходимы навыки общения на английском или китайском языках и активный подход к поиску решений. Обязанности также включают отчетность по выполненным задачам.Управление проектами1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется ассистент с китайским языком для удаленной помощи в работе с Китаем. Необходимы проактивность, умение находить информацию и вести переписку на китайском. Задачи включают поиск фабрик, переговоры и планирование встреч. Опыт в ВЭД и сверка данных будет плюсом.Управление проектаминет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сториз мейкер для проекта в Инстаграм с аудиторией до 500 человек. Необходима подборка фото и видео, наложение текста и гифок, создание опросов. Идеальный кандидат - студент с опытом в составлении сториз. Формат и оплата обсуждаемы.Анимация17 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка одностраничного сайта на CMS Wordpress, посвященного услугам по Китаю. Тексты и названия блоков уже подготовлены, необходимо лишь оформить их в нужном формате. Портфолио работ по аналогичным услугам приветствуется.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист по транскрибированию аудио в текст для постов в Инстаграм на тему услуг по Китаю. Необходима корректировка текста. Сообщения будут подготавливаться на неделю вперед. Укажите ссылку на портфолио по транскрибации для Инстаграм.Копирайтинг8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется копирайтер или маркетолог для написания текстового контента для одностраничного сайта на тему услуг в Китае. Необходима проработка текстов для блоков, которые будут использованы в будущей вёрстке. Предоставим черновой текст для ознакомления. Рассмотрим первые пять заявок.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно создать excel таблицу на 20 списков постов, в каждом по 10-15 хэштегов. Итого 200-300 тегов). Для каждого хэштега прописать частотность. Тематика - проверка товара, фабрик, закуп в Китае. Соц сеть - ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Ксения, добрый день Видел ваши работы по landing page. Мне необходимо сделать подобную единичную страницу сайта. Сфера деятельности: проверка качества товара. Виды и стоимости услуги, фото/видео отчеты, отзывы клиентов. Вы можете ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад
Дмитрий, добрый день Видел ваши работы по landing page. Мне необходимо сделать подобную единичную страницу сайта. Сфера деятельности: проверка качества товара. Виды и стоимости услуги, фото/видео отчеты, отзывы клиентов. Вы можете предоставить ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно перевести документ с кит на рус (фото первой страницы прикреплено к заказу). Сам документ в формате doc. Полный объем 7 стр, срок: 4 дня. Чтобы назначить исполнителя: 1. назовите вашу ...Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Необходим перевод текста с китайского на русском. Весь текст записан на слайдах. Текст о приложении, по переводу нужно понять специфику работы приложения. 1. В заявке укажите стоимость вашего перевода кит-рус на ...Переводы5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо перевести отдельные словосочетания (1,5 стр, 1700 англ. символов без пробелов, тематика: флаер о мероприятии) с англ на китайский язык. Фото образца прикреплен к заданию. Время выполнения: 2 дня. Напишите ...Переводы7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать профессиональный перевод официального документа (партнерское предложение) с рус на кит (на одном листе). Образец прикреплен в файлы. Перевод желательно сделать до СБ. Напишите стоимость перевода из расчета 1000 знаков с пробелами исходного текста ...Переводы6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести текст с Англ на Кит. (пол страницы). Ознакомиться с кусочком текста можно ниже: Hong Kongand Shenzhen becoming one, the giant Chinese technology firms, flush with cash and IT infrastructure, have ...Переводы8 заявокЗакрыт6 лет назад
Клиенту необходимо в нескольких кадрах заменить текст с одного на другой (на видео никаких действий с текстом не происходит, но изменение должно быть реалистично). Откликнувшимся сможем выслать видео для обработки. 2 куска видео. ...Видеомонтаж13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо найти подходящий вариант хостинга для размещения сайта. Так как основные пользователи сайта - жители северного Китая, но разместить хостинг в самом Китае пока затруднительно, необходимо подыскать такой вариант размещения на Дальнем Востоке России. ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Для нашего сайта (битрикс, Старт) необходимо создать лендинговую страницу "Наши услуги" (вставить картинки, диаграммы, текст, блоки, поле для ответа, кнопку скачать и прочее) Нам требуется создать свой шаблон и разместить нужные вам компоненты.HTML-верстка15 заявокЗакрыт7 лет назад