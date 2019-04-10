Victor_Bl

Виктор Victor_Bl

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Для быстрого ответа пишите в ТГ @china_audit

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$66
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • В Amo CRM удаленно настроить рабочий стол (дашборд)

    Требуется настроить рабочий стол в Amo CRM, создавая виджеты на основе имеющихся метрик. В процессе работы будет совместный созвон для выбора необходимых метрик и видов виджетов. Также необходимо предоставить инструкции по дальнейшей доработке и настройке виджетов в зависимости от потребностей пользователя.

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Удаленно поиск товара в Китае

    Ищем студента-китаиста для удаленного поиска фабрик в Китае. Задача включает работу на площадках Alibaba, 1688 и других, сбор информации и занесение данных в таблицы. Нужны усидчивость, терпение и умение работать с Excel или Google Sheets. Оплата сдельная за найденные контакты и информацию. Обратная связь каждые 3 дня обязательна.

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Оплата тарифа на Google one

    Требуется помощь в оформлении подписки на Google One. Необходимо выяснить доступные тарифы на 1 и 2 Тб, а также определить возможность оплаты. Проблемы возникают из-за локации в Китае. Оплата за результат. Идеально, если у вас есть опыт в решении подобных вопросов.

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Менеджер по поиску выставок в Китае

    $230

    Ищем менеджера для удаленной работы с выставками в Китае. Задачи включают формирование базы источников, составление таблиц по выставкам, организацию посещений и получение контактов. Необходимы навыки общения на английском или китайском языках и активный подход к поиску решений. Обязанности также включают отчетность по выполненным задачам.

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Ассистент со знанием китайского языка

    Требуется ассистент с китайским языком для удаленной помощи в работе с Китаем. Необходимы проактивность, умение находить информацию и вести переписку на китайском. Задачи включают поиск фабрик, переговоры и планирование встреч. Опыт в ВЭД и сверка данных будет плюсом.

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сториз мейкер (Инстаграм)

    Требуется сториз мейкер для проекта в Инстаграм с аудиторией до 500 человек. Необходима подборка фото и видео, наложение текста и гифок, создание опросов. Идеальный кандидат - студент с опытом в составлении сториз. Формат и оплата обсуждаемы.

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать одностраничный сайт на cms Wordpress

    Требуется разработка одностраничного сайта на CMS Wordpress, посвященного услугам по Китаю. Тексты и названия блоков уже подготовлены, необходимо лишь оформить их в нужном формате. Портфолио работ по аналогичным услугам приветствуется.

    WordPress
    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Инстаграм - транскрибатор и копирайтер постов. Тема - услуги по Китаю

    Ищется специалист по транскрибированию аудио в текст для постов в Инстаграм на тему услуг по Китаю. Необходима корректировка текста. Сообщения будут подготавливаться на неделю вперед. Укажите ссылку на портфолио по транскрибации для Инстаграм.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дописать текст к блокам на одностраничном сайте

    Требуется копирайтер или маркетолог для написания текстового контента для одностраничного сайта на тему услуг в Китае. Необходима проработка текстов для блоков, которые будут использованы в будущей вёрстке. Предоставим черновой текст для ознакомления. Рассмотрим первые пять заявок.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Подобрать хэштеги для постов в Инстаграм (тематика Китай)

    Нужно создать excel таблицу на 20 списков постов, в каждом по 10-15 хэштегов. Итого 200-300 тегов). Для каждого хэштега прописать частотность. Тематика - проверка товара, фабрик, закуп в Китае. Соц сеть - ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Landing Page: сфера проверки качества товаров

    Ксения, добрый день Видел ваши работы по landing page. Мне необходимо сделать подобную единичную страницу сайта. Сфера деятельности: проверка качества товара. Виды и стоимости услуги, фото/видео отчеты, отзывы клиентов. Вы можете ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Landing PAGE

    Дмитрий, добрый день Видел ваши работы по landing page.  Мне необходимо сделать подобную единичную страницу сайта. Сфера деятельности: проверка качества товара. Виды и стоимости услуги, фото/видео отчеты, отзывы клиентов. Вы можете предоставить ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод договора с кит на рус

    Нужно перевести документ с кит на рус (фото первой страницы прикреплено к заказу). Сам документ в формате doc. Полный объем 7 стр, срок: 4 дня.  Чтобы назначить исполнителя: 1. назовите вашу ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевод с фото слайдов с Кит на Рус

    Добрый день! Необходим перевод текста с китайского на русском. Весь текст записан на слайдах. Текст о приложении, по переводу нужно понять специфику работы приложения. 1. В заявке укажите стоимость вашего перевода кит-рус на ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод с англ на кит

    Необходимо перевести отдельные словосочетания (1,5 стр, 1700 англ. символов без пробелов, тематика: флаер о мероприятии) с англ на китайский язык. Фото образца прикреплен к заданию.  Время выполнения: 2 дня. Напишите ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод официального документа РУС на КИТ

    Необходимо сделать профессиональный перевод официального документа (партнерское предложение) с рус на кит (на одном листе). Образец прикреплен в файлы. Перевод желательно сделать до СБ. Напишите стоимость перевода из расчета 1000 знаков с пробелами исходного текста ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод Англ-Кит

    Нужно перевести текст с Англ на Кит. (пол страницы). Ознакомиться с кусочком текста можно ниже: Hong Kongand Shenzhen becoming one, the giant Chinese technology firms, flush with cash and IT infrastructure, have ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • В видео заменить текст

    Клиенту необходимо в нескольких кадрах заменить текст с одного на другой (на видео никаких действий с текстом не происходит, но изменение должно быть реалистично). Откликнувшимся сможем выслать видео для обработки. 2 куска  видео. ...

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Найти хостинг на Дальнем Востоке России

    Необходимо найти подходящий вариант хостинга для размещения сайта. Так как основные пользователи сайта - жители северного Китая, но разместить хостинг в самом Китае пока затруднительно, необходимо подыскать такой вариант размещения на Дальнем Востоке России. ...

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лендинговая страница "Услуги" на CMS Битрикс

    Для нашего сайта (битрикс, Старт) необходимо создать лендинговую страницу "Наши услуги" (вставить картинки, диаграммы, текст, блоки, поле для ответа, кнопку скачать и прочее) Нам требуется создать свой шаблон и разместить нужные вам компоненты.

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров

maxfrancisco
Максим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$66
10 баллов
3 года назад
Дописать текст к блокам на одностраничном сайте
Отличный проект с прекрасным заказчиком. Быстрая коммуникация и моментальная оплата. Рекомендую Виктора для сотрудничества. Удачи в развитии бизнеса!
Отметим работу Максима с положительной стороны. Написал контент для одностраничного сайта за 4ре дня, как и было обговорено. в процессе знакомил с промежуточным результатом, чтоб можно было подкорректировать работу. Был на связи. Рекомендуем для сотрудничества
Ответный отзыв
axao
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$75
10 баллов
5 лет назад
Перевод договора с кит на рус
Было приятно работать с этим человеком, постановка задачи максимально понятная ! Оплатил работу в день выполнения задачи ! Не игнорировал !
Приятно работать с Николаем, в срок выслал перевод. После проверки смог откорректировать перевод и выслать его вновь.
Ответный отзыв
UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Вывод картинок элемента через галерею
Работой с Виктором я остался доволен. Описал и объяснил задачу Виктор подробно. Часто был на связи и детально обсуждал рабочие вопросы. Принял работу и произвел оплату без задержек. Рекомендую Виктора для сотрудничества.
Денис оперативно отреагировал на выполнение проекта, предложил свои идеи. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Анкета для емейл-рассылки
Все отлично, сотрудничеством доволен - рекомендую :)
Вадим оперативно помог нам создать анкету в html формате для рассылки. Провели тест, Вадим помог исправить ряд пунктов. Постоянно был на связи, рекомендуем для сотрудничества!
Ответный отзыв
Vitaliti
48 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Документ на кит/рус переконверировать из pdf в doc
Вежливый и порядочный заказчик.
Татьяна сделала работу в течение дня, правда программа распознала не все китайские иероглифы, пришлось проверить и подправить. Но это не заняло много времени. Рекомендую
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