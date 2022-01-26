Дописать текст к блокам на одностраничном сайте

КопирайтингЗавершен11 заявок624 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен копирайтер или маркетолог, чтобы написать контент для сайта.

Тематика сайта - услуги по Китаю.

Тип сайта - одностраничный, лендинг.

Есть блоки с ориентировочным текстом по сайту. Для последующей вёрстке дизайнером нужно сформировать текстовое наполнение блоков.

Рассмотрим первые пять заявок. Вышлем черновой текст по блокам на ознакомление.

В ответном сообщении укажите ссылку на ваш портфолио.

2 года назад
Victor_Bl
Виктор 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
maxfrancisco
Максим 
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$66
3 дня
Отметим работу Максима с положительной стороны. Написал контент для одностраничного сайта за 4ре дня, как и было обговорено. в процессе знакомил с промежуточным результатом, чтоб можно было подкорректировать работу. Был на связи. Рекомендуем для сотрудничества
Отличный проект с прекрасным заказчиком. Быстрая коммуникация и моментальная оплата. Рекомендую Виктора для сотрудничества. Удачи в развитии бизнеса!
  • Похожие заказы

  • Написать отзывы 50 штук.

    Английский язык. шаблон дам. Отзывы для загрузки на сайт. Копировать нельзя, но как основу дам сайт где можно смотреть на подобный продукт.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно писать тексты по ТЗ для информационного сайта про камни

    Ищу рерайтера, который будет писать информационные тексты на сайт про драгоценные и полудрагоценные камни. Нужно написать 100 статей. Четкие ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются перед заказом и в процессе работы не меняются. Требования к тексту: - соблюдение ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать продающий текст

    Написать продающее, уникальное, SEO оптимизированное описание и наименование(заголовок) для товара на Вайлдберриз. Этот товар "Пластик для 3D ручки". Вот примеры подобных карточек: https://www.wildberries.ru/catalog/23977558/detail.aspx?targetUrl=XS https://www.wildberries.ru/catalog/18338749/detail.aspx?targetUrl=XS Меня интересует отдельно цена на описание и заголовок, а также сроки исполнения.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать статьи для сайта по "Чистым помещениям"

    Написать технические статьи для сайта тематики "Чистых помещений" 3 шт. 1 статья по передаточным шлюзам  2 статья по гипсо-металлическим панелям 3 статья по сендвич панелям  объем статей от 2000 до 4000 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Написать статьи для сайта про "Чистые помещения"

    Написать 3 статья для сайта чистых помещений. Тематика передаточные шлюзы, панели гипсо-металлические, сэндвич панели для чистых помещений. [url=https://www.weblancer.net/job_form/?type=project&amp;userslist[]=Lidasik#][b]Добавить проект[/b][/url]

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Автор для текстів англійською на тему кібербезпеки

    Вітаю, я англомовний копірайтер з 15-річним стажем і хочу запустити свій англомовний YouTube-канал в стилі "голови, що балакає" на тему кібербезпеки для англомовних підприємців середньої ланки, які не мають часу розбиратися в безпеці даних, однак ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    2 года назад