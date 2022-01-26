Дописать текст к блокам на одностраничном сайте

Нужен копирайтер или маркетолог, чтобы написать контент для сайта.

Тематика сайта - услуги по Китаю.

Тип сайта - одностраничный, лендинг.

Есть блоки с ориентировочным текстом по сайту. Для последующей вёрстке дизайнером нужно сформировать текстовое наполнение блоков.

Рассмотрим первые пять заявок. Вышлем черновой текст по блокам на ознакомление.

В ответном сообщении укажите ссылку на ваш портфолио.