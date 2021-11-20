galmakovy

Юрій Гальмаков galmakovy

 
35 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
14 дней назад
11 років створюю статті, тексти та рекламні сайти для бізнесу. Працюю до останнього редагування

 Пишу статті, продающі тексти, листи, пости.

 Створюю сайти та лендинги.

 Додатково при необхідності:

  • Публікую текст чи статтю на сайті.
  • Створюю прототипи сайтів.
  • Налаштовую розсилки та автоматичні воронки.
  • Створюю сайт під ключ: текст, дизайн, верстка, тестування, запуск.
  • Публікую пости на сторінці у соціальних мережах.
  • Виправляю помилки на існуючому сайті: HTML, CSS, Javascript.
  • Роблю дизайн сторінок та банерів.
  • Монтую відео.
Щоб розібратися в темі, запитую або сам шукаю матеріали. Не пишу тексти за шаблонами. Вважаю, що кожен проект та текст індивідуальний і залежить від продукту та бізнесу, яким ви займаєтесь. Тому, щоб написати хороший текст, вивчаю аудиторію, продукт, компанію та сферу бізнесу.

Досвід: 11 років. Працював копірайтером у Студії Дениса Каплунова та компанії «Tucha», маркетологом рекламної агенції «Разом» та тренінгової компанії NRG.

Якщо беруся за проект, значить впевнений, що впораюся. Тому обіцяю якість та дотримання термінів. На зв'язку 16 годин на добу. На повідомлення відповідаю швидко, розгорнуто, зрозуміло, зі скриншотами (при необхідності).

 Гарантую відмінний результат роботи. Працюю до того моменту, поки ви не будете повністю задоволені.

Етапи роботи:

  • Ми зв'язуємось та знайомимося
  • Обговорюємо завдання, враховуємо деталі
  • Формуємо очікування: яким має бути результат роботи
  • Ви вносите передоплату
  • Я приступаю до роботи і постійно тримаю вас у курсі процесу
  • Коли буде готово, демонструю результат
  • Ви висловлюєте думку і при необхідності вказуєте, що виправити
  • Я вношу правки і знову демонструю результат
  • У момент, коли робота вас влаштує, вносите другу суму передоплати
  • Обмінюємося відгуками, дякуємо один одному за проект і залишаємось на зв'язку.
  • З цього моменту ми колеги, друзі та партнери.
 Вартість роботи залежить від кількості часу, яку потрібно на неї виділити: спілкування, пошук та обробка інформації, робота з текстом та інші завдання. Тому ціну обговоримо під час обговорення проекту.

Сплатити роботу можна на картку Монобанку або ПриватБанку. Якщо вам ці засоби не підходять, дайте знати. Знайду вихід.

⌚ Час на роботу завжди йде різне. Хорошу статтю та рекламний текст, напишу за два дні, якщо інформація вже є. Якщо інформацію потрібно шукати, збирати, структурувати, робота займе більше часу.

Давайте почнемо працювати. Зв’яжіться зі мною:

Пошта : [email protected]

Телефон і Вайбер : +380951203223

Телеграм : https://t.me/galmakov

Фейсбук : https://www.facebook.com/yurij.galmakov

Також я веду блог про маркетинг та віддалену роботу та канал на Ютубі про віддалену роботу, інструменти для роботи та досягнення. Загляньте на дозвіллі.

Радий бути корисним. Довгих днів та приємних ночей.

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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-50
Продающие тексты
ТОП-50
Сайты «под ключ»
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Отзывы заказчиков
advertise265
Соня Ли 
28 летКазахстан
2 года в сервисе
Была
месяц назад
$120
10 баллов
2 года назад
Сверстать лендинг
Выполнение задачи - согласно срокам. Быстрая коммуникация Рекомендую!
Чекто поставленная задача, оперативное общение и быстрая оплата работы. Спасибо, Соня.
Ответный отзыв
corny
Лера 
29 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Зробити сайт для Онлайн школи
Я дуже щаслива знайти виконавця який дійсно знається на всіх галузях. Завжди виконує обіцяне та виконав мій проект дуже професійно, швидко та вклав душу в процес. Дуже вдячна і буду завжди підтримувати контакт. Раджу як дуже організованого виконавця у будь-якій галузі зв’язаного з сайтами. Дуже задоволена результатом!
Дякую за цыкавий проект і справу, яку ви робите для людей. Завдяки вашому проекту я став краще. Це хороший показник. Дякую.
Ответный отзыв
guest_16481958393808
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$49
10 баллов
2 года назад
Сделать дизайн сайта по прототипам
Спасибо за проделанную работу. Сработали с Юрием на Ура! Впредь буду обращаться.
Благодарю за интересный проект. Буду рад продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
aflife
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
Написать статью по теме Алиэкспресс
Все как всегда отлично и в срок.
Спасибо за проект. Четкая задача, полная и быстрая оплата.
Ответный отзыв
upservice
Кирилл 
32 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
2 года назад
Продающий текст для лендинга CRM системы
Спасибо, был написан хороший продающий текст по сложной b2b тематике, буду обращаться еще.
Кирилл четко ставит задачу, отвечает на вопросы и внимателен к деталям. Приятно работать, когда клиент так заинтересован в успехе проекта и понимает, что хороший результат зависит не только от исполнителя, но и от заказчика. Успех — результат усилий обеих сторон в проекте. С отплатой все отлично. Сразу после сдачи работы получил гонорар.
Ответный отзыв
Копирайтинг
11 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#244
Продающие тексты
1 отзыв
$20/час
от $10от 1 дня
#30
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#46
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#104
HTML-верстка
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#109
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#927
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