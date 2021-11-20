11 років створюю статті, тексти та рекламні сайти для бізнесу. Працюю до останнього редагування

 Пишу статті, продающі тексти, листи, пости.

 Створюю сайти та лендинги.

 Додатково при необхідності:

Публікую текст чи статтю на сайті.

Створюю прототипи сайтів.

Налаштовую розсилки та автоматичні воронки.

Створюю сайт під ключ: текст, дизайн, верстка, тестування, запуск.

Публікую пости на сторінці у соціальних мережах.

Виправляю помилки на існуючому сайті: HTML, CSS, Javascript.

Роблю дизайн сторінок та банерів.

Монтую відео.

Щоб розібратися в темі, запитую або сам шукаю матеріали. Не пишу тексти за шаблонами. Вважаю, що кожен проект та текст індивідуальний і залежить від продукту та бізнесу, яким ви займаєтесь. Тому, щоб написати хороший текст, вивчаю аудиторію, продукт, компанію та сферу бізнесу.

Досвід: 11 років. Працював копірайтером у Студії Дениса Каплунова та компанії «Tucha», маркетологом рекламної агенції «Разом» та тренінгової компанії NRG.

Якщо беруся за проект, значить впевнений, що впораюся. Тому обіцяю якість та дотримання термінів. На зв'язку 16 годин на добу. На повідомлення відповідаю швидко, розгорнуто, зрозуміло, зі скриншотами (при необхідності).

 Гарантую відмінний результат роботи. Працюю до того моменту, поки ви не будете повністю задоволені.

Етапи роботи:

Ми зв'язуємось та знайомимося

Обговорюємо завдання, враховуємо деталі

Формуємо очікування: яким має бути результат роботи

Ви вносите передоплату

Я приступаю до роботи і постійно тримаю вас у курсі процесу

Коли буде готово, демонструю результат

Ви висловлюєте думку і при необхідності вказуєте, що виправити

Я вношу правки і знову демонструю результат

У момент, коли робота вас влаштує, вносите другу суму передоплати

Обмінюємося відгуками, дякуємо один одному за проект і залишаємось на зв'язку.

З цього моменту ми колеги, друзі та партнери.

 Вартість роботи залежить від кількості часу, яку потрібно на неї виділити: спілкування, пошук та обробка інформації, робота з текстом та інші завдання. Тому ціну обговоримо під час обговорення проекту.

Сплатити роботу можна на картку Монобанку або ПриватБанку. Якщо вам ці засоби не підходять, дайте знати. Знайду вихід.

⌚ Час на роботу завжди йде різне. Хорошу статтю та рекламний текст, напишу за два дні, якщо інформація вже є. Якщо інформацію потрібно шукати, збирати, структурувати, робота займе більше часу.

Давайте почнемо працювати. Зв’яжіться зі мною:

Пошта : [email protected]

Телефон і Вайбер : +380951203223

Телеграм : https://t.me/galmakov

Фейсбук : https://www.facebook.com/yurij.galmakov

Також я веду блог про маркетинг та віддалену роботу та канал на Ютубі про віддалену роботу, інструменти для роботи та досягнення. Загляньте на дозвіллі.

Радий бути корисним. Довгих днів та приємних ночей.