Привіт. Я зараз займаюсь волонтерським проектом для біженців які опинились в країнах без знання мов. Що потрібно: Зробити діалоги та слова першої необхідності на англійській. Якщо у вас є досвіт викладання, ви теж можете долучитись до команди (уроки ...