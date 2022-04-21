corny

Лера corny

 
29 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$167
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AnDreYTRO
24 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
год назад
Переклад з рос на Англійську
Спасибо
Дуже добре впорається завданням за короткий час. Від мене позитивний відгук бо він насправді старається зробити як найкраще. Дуже рекомендую!
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ivan28bondar
Иван 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$7
10 баллов
2 года назад
Перевести картки на німецьку
Дуже приємно співпрацювати з цим замовником. Підтримує зв'язок та чітко пояснює те, що треба від роботи. Рекомендую!)
Виконав все дуже добре, вчасно та швидко. Дуже рекомендую виконавця 👍
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galmakovy
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$100
10 баллов
2 года назад
Зробити сайт для Онлайн школи
Дякую за цыкавий проект і справу, яку ви робите для людей. Завдяки вашому проекту я став краще. Це хороший показник. Дякую.
Я дуже щаслива знайти виконавця який дійсно знається на всіх галузях. Завжди виконує обіцяне та виконав мій проект дуже професійно, швидко та вклав душу в процес. Дуже вдячна і буду завжди підтримувати контакт. Раджу як дуже організованого виконавця у будь-якій галузі зв’язаного з сайтами. Дуже задоволена результатом!
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skallyroll
Роман 
20 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
2 года назад
Нарисовать сайт
Помимо того, что это прекрасная девушка, так ещё и знает то, что ей нужно. Постановка задачи - на высшем уровне! Всем рекомендую к сотрудничеству! Я остался очень доволен!)
Очень приятный человек и исполнитель. Понимает все требования на 100%, всегда на связи и готов выполнить поставленную задачу. Быстро, качественно и талантливо. Очень рекомендую!))
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murdakilla
17 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$8
10 баллов
2 года назад
Перекласти з рос. мови опис для сайту
Очень коммуникабельный и приятный заказчик, заказ был оплачен сразу после выполнения! Приятно работать, рекомендую
Очень талантливый и аккуратный. Отлично справляется с задачей и полностью пытается сделать как лучше. Советую!
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