Зробити переклад статі на Англійську. у розмовному стилію. Ось приклад: Зможемо, якщо сподобається, далі працювати рапом. Дякую. Слава Україні
- Переводы1 исполнительЗавершен2 года назад
Перекласти 3 сторінки на англ мову в розмовній англійській з рос мови з книжкиПереводынет заявокЗакрыт2 года назад
консультація щодо оформлення курсів мови з юридичною порадою. Будь-ласка пишіть ціну одразу в грн за консультацію. ДякуюЮридические услуги1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $10
Зробити план уроку на англійській мові для школи [b]онлайн[/b] для дорослих учнів. наприклад рівень: -beginner План потрібен бути на одній сторінці. Вимоги: Рівень англійської для виконавця В2 або вище. В прикріпленнях, тільки приклад (це для ...Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт2 года назад
Перевести з англійської на німецьку. З правильною граматикою)якщо зробити з гарнем оформленням - це великий плюс! Одрзу напишіть ціну за 1 картку в грн. Дякую!Переводы1 исполнительЗавершен2 года назад
перевести з англійської якщо зробити з гарнем оформленням - це великий плюс! Одрзу напишіть ціну за 1 картку в грн. Дякую! пробне завдання:Переводы6 заявокЗакрыт2 года назад
Перекласти картки на французьку мову для классу.Переводы13 заявокЗакрыт2 года назад
Намалювати історію у картинках яку легко буде вирізати та прикріпити на дошку (це для дітей) Повна історія: https://pubhtml5.com/rjnm/tege Все має бути дуже простеньке. Дуже дякую за заявки. Переглянте та скажіть ціну приблизно.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт2 года назад
Привіт. Я зараз займаюсь волонтерським проектом для біженців які опинились в країнах без знання мов. Що потрібно: Зробити діалоги та слова першої необхідності на англійській. Якщо у вас є досвіт викладання, ви теж можете долучитись до команди (уроки ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт2 года назад
Школа вивчення англійскої мови, сайт на двох мовах: Українська та Англійська. По готовому дизайну, але потребує підправити та зробити сайт під "ключ". Дуже сподіваюсь на вашу допомогу.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад
Гармонично та з правильною граматикою перевести текст. Уникати повторень так щоб текст був більш зрозумілий.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен2 года назад
Перекласти для сайту текст. Грамматично правильно та добре організувати.Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт2 года назад
Нарисовать сайт для курсовДизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
- $1
Для сайту є кілька сторінок для опису. Повинно виправити та зробити граматично правильно та допомогти оформити. Будь-ласка одразу пишіть свій прайс та скільки берете за написання. Дякую. Цільком можливо продовжити співпрацю. ДякуюРедактирование и Корректура19 заявокЗакрыт2 года назад
лучше найти человека, который делал уже что-то подобное и знает какие пункты должны быть. Главная цель - размещение видео по уровням и легкий доступ к файлам (так как проводиться волонтерские занятия по английскому языку, но в ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужен человек для постоянного сотрудничества. - Консультирование по ведению странцы- создание контент плана / ца- стратегия развития аккаунта.- продвижение (не боты)- поддержка Требование: опыт с персональными страницами, забота о результате, доброжелательность.Пожалуйста в предложениях укажите: 1) ...Социальные сети (SMM и SMO)24 заявкиЗакрыт3 года назад