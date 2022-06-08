Люблю свою работу!
Свободно владею английским. Имею опыт работы переводчиком текстов , набора текста и редактуре текстов , преподавал английский на волотерской основе 2 года.
Люблю английский и хочу помогать людям с тем что сам хорошо знаю.
Работаю на результат, выполняю все в кротчайшие сроки за приятную цену.
Буду рад сотруднечиству).
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
2 года назад
Дуже добре впорається завданням за короткий час. Від мене позитивний відгук бо він насправді старається зробити як найкраще. Дуже рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо