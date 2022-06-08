AnDreYTRO

Андрей Трохименко AnDreYTRO

 
24 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Люблю свою работу!

Свободно владею английским. Имею опыт работы переводчиком текстов , набора текста и редактуре текстов , преподавал английский на волотерской основе 2 года.

Люблю английский и хочу помогать людям с тем что сам хорошо знаю.

Работаю на результат, выполняю все в кротчайшие сроки за приятную цену.

Буду рад сотруднечиству).

Отзывы заказчиков
corny
Лера 
29 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$2
10 баллов
2 года назад
Переклад з рос на Англійську
Дуже добре впорається завданням за короткий час. Від мене позитивний відгук бо він насправді старається зробити як найкраще. Дуже рекомендую!
Спасибо
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