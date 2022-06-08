Люблю свою работу!

Свободно владею английским. Имею опыт работы переводчиком текстов , набора текста и редактуре текстов , преподавал английский на волотерской основе 2 года.

Люблю английский и хочу помогать людям с тем что сам хорошо знаю.

Работаю на результат, выполняю все в кротчайшие сроки за приятную цену.

Буду рад сотруднечиству).