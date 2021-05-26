Кирилл четко ставит задачу, отвечает на вопросы и внимателен к деталям. Приятно работать, когда клиент так заинтересован в успехе проекта и понимает, что хороший результат зависит не только от исполнителя, но и от заказчика. Успех — результат усилий обеих сторон в проекте. С отплатой все отлично. Сразу после сдачи работы получил гонорар.