Ищется специалист для консультации по A/Б-тестированию двух вариантов лендинга с акцентом на конверсии и Rolling Retention в SaaS-продукте. Требуется опыт в проведении тестов, особенно в анализе Retention на 1-й и 7-й дни. Ожидаются предложения по цене.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Маркетинговый анализнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать продающий текст для посадочной страницы сайта о CRM системе с акцентом на высокую конверсию в регистрацию. Рассматриваются только кандидаты с примерами своих работ. Укажите цены и сроки выполнения заказа.Продающие тексты1 исполнительЗавершен3 года назад
Пример роликов, которые уже есть: https://www.youtube.com/channel/UC1wZbqtvjBkGM5UIJ6jYJ6g/videos Нужно продолжить запись в таком же стиле (только с профессиональным звуком, без шумов) Нужно делать полный цикл - сценарий, запись, монтаж. Будет предоставлено минимальное ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт4 года назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
3 года назад
Кирилл четко ставит задачу, отвечает на вопросы и внимателен к деталям. Приятно работать, когда клиент так заинтересован в успехе проекта и понимает, что хороший результат зависит не только от исполнителя, но и от заказчика. Успех — результат усилий обеих сторон в проекте. С отплатой все отлично. Сразу после сдачи работы получил гонорар.
Ответный отзыв
Спасибо, был написан хороший продающий текст по сложной b2b тематике, буду обращаться еще.