upservice

Кирилл upservice

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

galmakovy
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
3 года назад
Продающий текст для лендинга CRM системы
Кирилл четко ставит задачу, отвечает на вопросы и внимателен к деталям. Приятно работать, когда клиент так заинтересован в успехе проекта и понимает, что хороший результат зависит не только от исполнителя, но и от заказчика. Успех — результат усилий обеих сторон в проекте. С отплатой все отлично. Сразу после сдачи работы получил гонорар.
Спасибо, был написан хороший продающий текст по сложной b2b тематике, буду обращаться еще.
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