Эрудированный копирайтер/креативный иллюстратор/художник

Доброго времени суток, дорогой друг!

Тебя заинтересовал мой профиль, не так ли? Я расскажу о себе.

Меня зовут Саида и я копирайтер с небольшим опытом. Могу делать заказы по типу: написать статью на определённую тему/пост; cделать описание товара; сделать транскрипцию аудио; перепечатать текст с фото в документ и многое-многое другое. Главное - предлагайте!

Заказы выполняю в условленный срок( никогда не запускаю дедлайны, из принципа), гарантирую вам три "о": ОРГАНИЗОВАННОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ.

Для заказа нужно прислать материал с которым мне нужно работать, примерный срок выполнения, варианты оплаты и контакты для отправки готового заказа.

Также я хочу попросить будущих заказчиков не пропадать после подтверждения заказа, ведь у меня, как и у любого другого исполнителя могут возникнуть вопросы! Будьте на связи!

Также оказываю услуги иллюстратора/художника, при этом имею очень большой опыт в рисовании. По поводу этих услуг всё то же самое, что я написала выше.