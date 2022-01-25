nonventus

Саида nonventus

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Эрудированный копирайтер/креативный иллюстратор/художник

Доброго времени суток, дорогой друг!

Тебя заинтересовал мой профиль, не так ли? Я расскажу о себе.

Меня зовут Саида и я копирайтер с небольшим опытом. Могу делать заказы по типу: написать статью на определённую тему/пост; cделать описание товара; сделать транскрипцию аудио; перепечатать текст с фото в документ и многое-многое другое. Главное - предлагайте! 

Заказы выполняю в условленный срок( никогда не запускаю дедлайны, из принципа), гарантирую вам три "о": ОРГАНИЗОВАННОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ.

Для заказа нужно прислать материал с которым мне нужно работать, примерный срок выполнения, варианты оплаты и контакты для отправки готового заказа. 

Также я хочу попросить будущих заказчиков не пропадать после подтверждения заказа, ведь у меня, как и у любого другого исполнителя могут возникнуть вопросы! Будьте на связи!

Также оказываю услуги иллюстратора/художника, при этом имею очень большой опыт в рисовании. По поводу этих услуг всё то же самое, что я написала выше.

Спасибо Вам за то, что уделили мне время!

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Отзывы заказчиков

Pavel_SV
Павел 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Нужно написать текст по ТЗ для информационного сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!