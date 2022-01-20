Написать статьи для сайта по "Чистым помещениям"

Написать статью на 3000 символов для мед центра. Файл с ТЗ скину в личные сообщения. Если есть возможность напишите свой телеграмм, так будет проще общаться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать технические статьи для сайта тематики "Чистых помещений" 3 шт.
1 статья по передаточным шлюзам
2 статья по гипсо-металлическим панелям
3 статья по сендвич панелям
объем статей от 2000 до 4000 знаков.
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