Автор для текстів англійською на тему кібербезпеки

КопирайтингЗакрыт2 заявки534 просмотра
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Вітаю, я англомовний копірайтер з 15-річним стажем і хочу запустити свій англомовний YouTube-канал в стилі "голови, що балакає" на тему кібербезпеки для англомовних підприємців середньої ланки, які не мають часу розбиратися в безпеці даних, однак мають проблем із її забезпеченням для власного бізнесу.

У мене є досвід подібних проектів, тож я знаю, як багато часу займають зйомка, монтаж та просування, і тому хочу аутсорснути хоча би створення текстів (тим паче що я сам їх постійно пишу для своїх клієнтів, тому ресурсу на ще більше текстів обмаль).

Мова йде про 4 тексти на місяць розміром 2-4 сторінки \ 1000-2000 слів \ 5780-11560 збп \ 7-15 хвилин начитки. Обсяг сильно коливається через те, що моя задача - розкрити тему і вирішити проблему глядача, а проблеми можуть бути різні.

Я буду надсилати вам не лише тему, але й пару ключових джерел, а також деяку іншу інформацію, на кшталт соуса, під яким хотів би подати інформацію, цільову аудиторію, тощо.

Приклади перших тем (не заголовків):

— Outtakes from the Interpol report 2021 on Internet Organized Crime Threat Assessment

— MVSP: What's a Minimum Viable Secure Product And Why Does It Matter

— Key Takeaways from the 18 CIS Critical Security Controls for SMBs

Ваші тексти я буду додатково вичитувати та причісувати під потреби начитки (милозвучність, короткі речення, тощо). Це означає, що хоч така робота і вимагає гарного знання англійської та глибокого розуміння теми кібербезпеки (я довірятиму вам факт-чекінг), я не буду надто вимогливим до ваших помилок, але буду вдячним, якщо з часом ви зможете ліпше підлаштовуватися під мої потреби.

Тепер щодо кандидатів:

– тільки українці

– маєте англомовні роботи в портфоліо, за допомогою яких я можу оцінити ваші знання з англійської

– ідеально, якщо можете продемонструвати свою експертність текстами на теми кібербезпеки чи схожими в IT

Ми почнемо з оплачуваного тестового завдання. Якщо все гаразд, я зроблю паузу на 1-2 тижні, щоб виконати тестову зйомку, монтаж, публікацію, зробити бізнес-планування проекту і робочого графіку, і далі почнемо працювати вже стабільно.

Буду радий, якщо в процесі співпраці і сам своїми навичками зможу стати вам у нагоді.

2 года назад
SimplyMax
Макс 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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