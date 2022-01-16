Написание статей на тему методов строительной экспертизы

$90
КопирайтингЗакрыт2 заявки640 просмотров
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Требуется несколько статей на тему методов строительной экспертизы. Объём суммарно около 40к символов. От текста требуется доступность, информативность, отсутствие воды. Уникальность требуется от 85%. На соискателе понимание темы и опыт написания.

Написание статей
2 года назад
qwertyuiop234
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад