Нужны тексты для сайта

Ищу рерайтера, который будет писать информационные тексты на сайт про уборку. Нужно написать 100 статей. Четкие ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются перед заказом и в процессе работы не меняются. Требования к тексту: - соблюдение требований по размеру ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно несколько статей на тему строительной экспертизы и обследования зданий.
Статьи нужны 2500-5000 символов.
Статьи должны быть легкочитаемы - без воды, заспамленности и занудности но с техническим уклоном.
Текст должен отвечать на запрос пользователя, решать его проблемы и иметь коммерческий уклон на продажу услуг.
Текст должен быть структурированным: иметь перечни, маркировочные списки, заголовки, место для картинки и пр. Абзацы каждые 3-7 предложений.
Уникальность от 92%, обычно проверяю на текст точка ру.
От вас понимание темы и опыт написания (примеры приветствуются).
Оплата по факту.
Предложите стоимость и сроки.
Детали по каждой теме и тексту обсуждаются индивидуально.
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