Нужны тексты для сайта

Нужно несколько статей на тему строительной экспертизы и обследования зданий.

Статьи нужны 2500-5000 символов.

Статьи должны быть легкочитаемы - без воды, заспамленности и занудности но с техническим уклоном.

Текст должен отвечать на запрос пользователя, решать его проблемы и иметь коммерческий уклон на продажу услуг.

Текст должен быть структурированным: иметь перечни, маркировочные списки, заголовки, место для картинки и пр. Абзацы каждые 3-7 предложений.

Уникальность от 92%, обычно проверяю на текст точка ру.

От вас понимание темы и опыт написания (примеры приветствуются).

Оплата по факту.

Предложите стоимость и сроки.

Детали по каждой теме и тексту обсуждаются индивидуально.