Копирайтер для Вас

Нужны профессиональные тексты, которые продвинут сайт в поиске? Вы пришли по адресу! Я более 5 лет в бизнесе, пишу на любые темы, вникаю в бизнес…

Стоп, отставим банальности. Просто оцените:

Я не просто пишу тексты, а создаю текстовый контент, который поднимет рейтинг сайта в поисковых системах. Не шучу.

Отвечаю на вопросы «а как мне вот привлечь на сайт людей, я в этом не шарю» и в этом духе. Потом уточняю цели, собираю информацию, составляю семантическое ядро и пишу тексты. За результат ручаюсь, доработки выполняю, даже если они нелогичные и «это не было указано в ТЗ» (последнее опционально).

Разбираюсь в любых темах. Почти 6 лет сделали из меня убер-профессионала во всем, начиная от строительства, заканчивая парфюмерией. Если тема новая, то ночью буду сидеть разбираться, а днем выдам отличную статью.

Разбираюсь в семантике, подборе ключей, использовании сервисов. Доведу уникальность хоть по текст ру, хоть по адвего, тошноту добью до нужного уровня, Тургеньева на лопатки положу. Если не разбираетесь в терминологии – все объясню и сам семантику соберу.

Сроки не срываю, так как ответственный и придирчивый сам к себе. Если сроки сорвал – готов к штрафам, хотя такого и не будет.

Стоимость за тысячу знаков невысокая. Почему? Потому я ПИШУ САМ, У МЕНЯ НЕТ КОМАНДЫ КОПИРАЙТЕРОВ ИЛИ ПОДРЯДЧИКОВ. Это – важно, так как каждый копирайтер, которые берет 50 гр и больше за тексты, ОДНОЗНАЧНО ПЕРЕДАЕТ ИХ ДРУГИМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ!!! В итоге их пишут мамочки в декрете или труженики биржи, которые ни в чем не разбираются, были троечниками на уроках и вообще в школу без книжек ходили. Это касается всех – «гуру» копирайтинга, учеников Дмитрия Кота, Парабеллума и других бизнес-тренеров. А заказывая тексты у меня, вы можете быть уверены в стабильном качестве и вовремя выполненных заказах.

Теперь прошу сделать следующее:

написать мне на почту;

скинуть сообщение в вайбер или телеграм;

получить качественный контент.

Прекращайте искать себе исполнителя, вы его уже нашли, займитесь, наконец, оптимизацией сайта со спокойной душой.)

До связи!