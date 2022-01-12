Какая сатьтя нужна. Максимум 1000 знаков Например, ты работаешь курьером и не привык скучать на работе. Чтобы скрасить свои трудовые будни, ты представляешь, что в каждой посылке что-то нелепое, а потом торжественно вручаешь ее адресату. Настроение ...
Нужно писать тексты по ТЗ для информационного сайта про уборку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу рерайтера, который будет писать информационные тексты на сайт про уборку. Нужно написать 100 статей.
Четкие ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются перед заказом и в процессе работы не меняются.
Требования к тексту:
- соблюдение требований по размеру текста;
- высокий уровень русского языка;
- органичное вписывание необходимых слов;
- уникальность не менее 85% по content-watch.ru/text.
Дополнительные требования:
- наличие телеграмма.
Со своей стороны гарантирую:
- оплату без задержек;
- большое количество заказов.
Способы оплаты:
- на WMZ - кошелек по текущему курсу.
Оплата 45 руб. за 1000 знаков без пробелов. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимы тексты для сайта. Нужно дополнить и переработать тексты. Внедрить ключи (предоставим). В отклике указывайте цены за 1 текст. Без цен не рассматриваем. Возьмем несколько исполнителей. С самыми адекватными работаем по другим проектам (если будет желание). Примеры тем страниц: Выкуп с ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимы тексты для сайта. Нужно дополнить и переработать тексты. Внедрить ключи (предоставим). В отклике указывайте цены за 1 текст. Без цен не рассматриваем. Возьмем несколько исполнителей. С самыми адекватными работаем по другим проектам (если будет ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт2 года назад
— Для Телеграм-канала современного ресторана растительной еды требуется копирайтер, умеющий оформлять выжимку из зарубежных источников ЗОЖ-исследований в виде инфографики. — Дополнительное требование: иметь неплохой английский (достаточный для чтения). — Условия: оплата по договоренности (согласно ставке специалиста), занятость ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт2 года назад
- $1300
Требуется сотрудник (парень) в чат онлайн поддержку Требования: - свободное владение русским языком, английский - выше среднего - ...Копирайтинг129 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно написать тексты для интернет-магазина авторских ювелирных украшений в соотвествии с ТЗ. Обязательно умение работать с ключами, LSI, облаком словКопирайтинг19 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно написать описание к товару 1000 символов,уникальность 100,с использованием ключевых слов.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $15
Статья на английском языке освещающая крипто-проект, с картинками и ссылками, 2000-4000 символов срок 2-3 дняКопирайтинг7 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте .Нужно написать статью о криптопроекте ,ссылки на исходную информацию предоставлю.Она на английском ,но используя расширение переводчик легко все читается и понимается .До 10 тыс знаков,пару картинок можно прикрепить на тему.Копирайтингнет заявокЗакрыт2 года назад
Есть 4 курса английского языка. Необходимо к каждому из них сделать электронное пособие (PDF). - знание английского (❗️) - грамотный русский язык - навык создания инфографик/таблиц/ интерактивных фич - гиперссылки, интерактивное меню, встроенные видео. + нужно будет переносить ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт2 года назад