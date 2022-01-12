Написать сео тексты для сайта Доставка из китая

— Для Телеграм-канала современного ресторана растительной еды требуется копирайтер, умеющий оформлять выжимку из зарубежных источников ЗОЖ-исследований в виде инфографики. — Дополнительное требование: иметь неплохой английский (достаточный для чтения). — Условия: оплата по договоренности (согласно ставке специалиста), занятость ...
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Необходимы тексты для сайта.
Нужно дополнить и переработать тексты. Внедрить ключи (предоставим).
В отклике указывайте цены за 1 текст. Без цен не рассматриваем.
Возьмем несколько исполнителей.
С самыми адекватными работаем по другим проектам (если будет желание).
Примеры тем страниц:
Выкуп с алибаба
Выкуп с таобао
Выкуп товара с 1688
Посредник в Казахстан
Таможенное оформление
Доставка оборудования
Доставка сборных грузов
Доставка в Казахстан
Ж/Д доставка из китая
Авиа доставка из китая
Авто доставка из китая
Доставка морем из китая
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