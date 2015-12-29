neeedodaev

Евгений Недодаев neeedodaev

 
31 годРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
ocasinos
Игорь 
40 летЛатвия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
45 отзывов
$40
10 баллов
7 лет назад
Динамичная 3D визуализация воронки продаж с расчётами на сайт
Довольно интересно получилось
все ок.
Ответный отзыв
pansoft
49 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Лендинг пейдж
Хороший исполнитель. Выполнил все условия договора в нужный срок.
Заказчик хороший. Проблем с оплатой или с постановкой задач не было.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $10
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
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