Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
7 лет назад
Довольно интересно получилось
Ответный отзыв
все ок.
$50
10 баллов
8 лет назад
Хороший исполнитель. Выполнил все условия договора в нужный срок.
Ответный отзыв
Заказчик хороший. Проблем с оплатой или с постановкой задач не было.
Веб-программирование
2 отзыва
от $10
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
нет рейтинга