Рерайт текстов (тематика: разработка и продвижение сайтов)

Здравствуйте.

Необходим рерайт текстов в тематике разработка и продвижение сайтов.

Сейчас составляем тексты (набор контента, который нужно будет рерайтить), ваша задача сделать его уникальным и более приятным к прочтению).

Все тексты разделены по смысловым блокам. Каждый блок небольшой (500-700 символов).

В каждом тексте порядка 5 смысловых блоков.

В заявке прошу указать:

1. цену за текст (из расчета 3000 знаков разделенного на 5 смысловых блоков).

2. примерные сроки на текст.

Без этих 2 пунктов, заявка игнорируется как спам.

Перечень текстов

Тексты по услугам :

Настройка Яндекс.директ

Настройка Гугл.эдвордс

Настройка Фб.таргет

Настройка Вк.таргет

Разработка лендинга

Разработка сайта

Разработка магазина

Сео продвижение

Техподдержка сайта

Администрирование маркетплейсов

Ведение авито

Введение инстаграм

Сайты на битрикс

Внедрение Битрикс24

Разработка телеграм ботов

Парсинг сайтов

Наполнение сайтов товаром и контентом

Тексты по сферам бизнеса (разработка и продвижение сайта):

Строительство домов

Ремонт квартир

Кухни на заказ

Стоматология

Сантехника

Электрика

Бухгалтер

Видеонаблюдение

Доставка еды

Агентство недвижимости

Мебель

Стройматериалы

Застройщики

Салон красоты

Ветклиника

Химчистка

Автозапчасти

Детские товары

Шины и диски

Школа английского