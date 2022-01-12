Рерайтер на англоязычный новостной сайт

Добрый день уважаемые авторы! Задача простая, но супер срочная. Нужно отрерайтить 20 текстов про рецепты алкоголя за 3 часа. Один человек конечно не справится, поэтому на задачу возьму нескольких. Задача с жестким дедлайном, если не ...