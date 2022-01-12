Рерайтер на англоязычный новостной сайт

РерайтингЗакрыт4 заявки972 просмотра
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Требуется рерайтер на англ сайт. Уникальность > 70%, стоимость 1$ - 1000 симв. Тематика - шоу-бизнес. Минимум 5000 символов в день.

2 года назад
dkazankov
Дмитрий 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
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