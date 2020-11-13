dkazankov

Дмитрий dkazankov

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Новостной контент менеджер

    Требуется новостной контент менеджер для рерайта новостных материалов объемом 500 тыс. символов с последующим выкладыванием на сайте. Оплата составляет 40 рублей за 1000 знаков. Опыт работы в данной области будет преимуществом.

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется контент менеджер

    Ищется контент менеджер для рерайта новостных материалов объемом 500 тыс символов с выкладыванием на сайт. Оплата составляет 40 рублей за 1000 знаков. Желателен опыт в данной области.

    Рерайтинг16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рерайтер на англоязычный новостной сайт

    Требуется рерайтер для англоязычного новостного сайта. Необходима уникальность текстов свыше 70%. Тематика - шоу-бизнес. Объем работы минимум 5000 символов в день, оплата 1$ за 1000 символов.

    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать тексты медицинской тематики

    Требуется написать 14 текстов по 2000 символов на темы заболеваний и проблем людей разных возрастных групп, от 10 до 100 лет. Тексты будут использоваться для индивидуального анализа здоровья по дате рождения. Необходимо предоставить тестовый пример описания.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется контент менеджер

    $300

    В рамках работы требуется рерайт новостных материалов: - рерайт новостных материалов (500 тыс символов) с выкладыванием на сайте. Оплата 40 рублей за 1000 знаков. Желателен опыт подобной работы. Будьте готовы выполнить ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать GIF/HTML5

    Необходимо разработать GIF/HTML5 баннер размером 300x300px для раздела Мировая статистика. Анимация должна включать крутящуюся Землю и увеличивающиеся цифры по бокам. Фоновая цветовая гамма: белый, серый #566473, желтый #fbbc89. Вес файла не должен превышать 300КБ. Требуется описание сценария и примеры работ до начала выполнения.

    HTML
    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Биографии американских персон

    $100

    Требуется написать и разместить биографии 5 американских персон на английском языке, общий объем 90 тыс символов с уникальностью более 80%. Необходимо оформить текст с тематическими изображениями, цитатами, видео и социальными сетями. Персоны: Bill de Blasio, Steven Mnuchin, Janet Yellen, Mitch McConnell и Jack Ma.

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Биографии американских персон

    $100

    Требуется написать и разместить биографии пяти известных американских персон: Джо Байдена, Илона Маска, Эндрю Куомо, Джерома Пауэлла и Джеффа Безоса. Объем текста составляет 80 тыс. символов с уникальностью более 80%. Необходимо оформить каждую биографию с тематическими изображениями, цитатами, видео и данными социальных сетей.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написание/рерайт биографий на английском

    $200

    Хотим сделать биографии https://www.globalny.biz/person топ-20 персон уникальными и развернутыми.  Нужно сделать рерайт англ текста 70% уникальности по контентвотчу. Текст необходимо разместить на сайте, согласно действующим правилам размещения. Текст должен содержать: - тематические ...

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется рерайт новостного текста

    $270

    В рамках работы требуется рерайт новостных материалов: - рерайт новостных материалов (500 тыс символов) с выкладыванием на сайте. Оплата 40 рублей за 1000 знаков. Желателен опыт подобной работы.

    Рерайтинг18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо сделать заставку для новостного канала

    Здравствуйте! Необходимо сделать заставку для новостного канала. Ролик на выходе должен получиться ~ 7 секунд.  Вначале нужны какие то эффекты, что то типа: https://www.youtube.com/watch?v=7nAquYnOdcQ  В итоге хотелось бы крутящуюся землю, в ...

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать изображения китайских знаков зодиака

    Создать изображения китайских знаков зодиака в стиле уже имеющихся:  https://globalmsk.ru/assets/images/sign/sign-Lion.jpg https://globalmsk.ru/assets/images/sign/sign-Virgo.jpg и тп Необходимо создать для китайских знаков. На выходе ожидаем получить 12 файлов такого же размера как и исходники.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Адаптация баннера 240*400

    ТЗ высылаю в приложении.  В баннер нужно внедрить кадр с адресным блоком,  как в примере. Меняем только город, телефон и сайт, г. Аксай, Аксайский проспект, 17, +7 863 207 92 92 vw-aksay.ru

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать изменения в скрипте на Symphony 3.2

    Здравтствуйте! Есть скрипт symphony 3.2, нужно сделать передачу сущностей для различных пользователей. Используем FosUserBundle. Нужен человек умеющий с этим работать для решения небольших задач.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт новостных материалов

    Требуется копирайтер-журналист в новостное СМИ. Тематики: шоу-бизнес, экономика, бизнес, политика, наука и хай-тек. Удаленный, свободный график. В рамках работы требуется написание(рерайт) и размещение новостных материалов на сайте. Требования к новостям: от 1000 до 2000 символов без пробелов. Стоимость: 40 ...

    Рерайтинг14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

Goldinini
Злата 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Биографии американских персон
Терпеливый заказчик, общение на лайте :D
Все норм
Ответный отзыв
bez_mandata
Филипп 
32 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$16
10 баллов
4 года назад
Создать изображения китайских знаков зодиака
Все хорошо)
все норм
Ответный отзыв
FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Необходима верстка 2 страниц
Сотрудничество прошло хорошо, рекомендую.
Все норм!
Ответный отзыв
dantearcava1990
Артур 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Создание новогоднего изображения
Спасибо
+
Ответный отзыв
SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Сделать анимацию в логотипе
Замечательно поработали с Дмитрием! Всё идеально прошло. Рекомендую, 10 баллов!!!
Все сделано отлично, советую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов