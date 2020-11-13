Требуется написать 14 текстов по 2000 символов на темы заболеваний и проблем людей разных возрастных групп, от 10 до 100 лет. Тексты будут использоваться для индивидуального анализа здоровья по дате рождения. Необходимо предоставить тестовый пример описания.