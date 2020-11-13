Требуется новостной контент менеджер для рерайта новостных материалов объемом 500 тыс. символов с последующим выкладыванием на сайте. Оплата составляет 40 рублей за 1000 знаков. Опыт работы в данной области будет преимуществом.
- Рерайтинг9 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется контент менеджер для рерайта новостных материалов объемом 500 тыс символов с выкладыванием на сайт. Оплата составляет 40 рублей за 1000 знаков. Желателен опыт в данной области.Рерайтинг16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется рерайтер для англоязычного новостного сайта. Необходима уникальность текстов свыше 70%. Тематика - шоу-бизнес. Объем работы минимум 5000 символов в день, оплата 1$ за 1000 символов.Рерайтинг4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать 14 текстов по 2000 символов на темы заболеваний и проблем людей разных возрастных групп, от 10 до 100 лет. Тексты будут использоваться для индивидуального анализа здоровья по дате рождения. Необходимо предоставить тестовый пример описания.Копирайтинг15 заявокЗакрыт3 года назад
- $300
В рамках работы требуется рерайт новостных материалов: - рерайт новостных материалов (500 тыс символов) с выкладыванием на сайте. Оплата 40 рублей за 1000 знаков. Желателен опыт подобной работы. Будьте готовы выполнить ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать GIF/HTML5 баннер размером 300x300px для раздела Мировая статистика. Анимация должна включать крутящуюся Землю и увеличивающиеся цифры по бокам. Фоновая цветовая гамма: белый, серый #566473, желтый #fbbc89. Вес файла не должен превышать 300КБ. Требуется описание сценария и примеры работ до начала выполнения.Баннеры7 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется написать и разместить биографии 5 американских персон на английском языке, общий объем 90 тыс символов с уникальностью более 80%. Необходимо оформить текст с тематическими изображениями, цитатами, видео и социальными сетями. Персоны: Bill de Blasio, Steven Mnuchin, Janet Yellen, Mitch McConnell и Jack Ma.Рерайтинг7 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Требуется написать и разместить биографии пяти известных американских персон: Джо Байдена, Илона Маска, Эндрю Куомо, Джерома Пауэлла и Джеффа Безоса. Объем текста составляет 80 тыс. символов с уникальностью более 80%. Необходимо оформить каждую биографию с тематическими изображениями, цитатами, видео и данными социальных сетей.Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Работы по SEO оптимизации и продвижению. Сайт globalmsk.ru.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт4 года назад
- $200
Хотим сделать биографии https://www.globalny.biz/person топ-20 персон уникальными и развернутыми. Нужно сделать рерайт англ текста 70% уникальности по контентвотчу. Текст необходимо разместить на сайте, согласно действующим правилам размещения. Текст должен содержать: - тематические ...Рерайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад
- $270
В рамках работы требуется рерайт новостных материалов: - рерайт новостных материалов (500 тыс символов) с выкладыванием на сайте. Оплата 40 рублей за 1000 знаков. Желателен опыт подобной работы.Рерайтинг18 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходимо сделать заставку для новостного канала. Ролик на выходе должен получиться ~ 7 секунд. Вначале нужны какие то эффекты, что то типа: https://www.youtube.com/watch?v=7nAquYnOdcQ В итоге хотелось бы крутящуюся землю, в ...Видеомонтаж11 заявокЗакрыт4 года назад
Создать изображения китайских знаков зодиака в стиле уже имеющихся: https://globalmsk.ru/assets/images/sign/sign-Lion.jpg https://globalmsk.ru/assets/images/sign/sign-Virgo.jpg и тп Необходимо создать для китайских знаков. На выходе ожидаем получить 12 файлов такого же размера как и исходники.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте! Необходимо сделать заставку для новостного канала.Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт4 года назад
ТЗ высылаю в приложении. В баннер нужно внедрить кадр с адресным блоком, как в примере. Меняем только город, телефон и сайт, г. Аксай, Аксайский проспект, 17, +7 863 207 92 92 vw-aksay.ruБаннеры23 заявкиЗакрыт4 года назад
Сделать верстку по ТЗ что в прикрепленном файле. Внедрить код в уже существующую страницу. Репозиторий на bitbucket.HTML-верстка19 заявокЗакрыт4 года назад
Здравтствуйте! Есть скрипт symphony 3.2, нужно сделать передачу сущностей для различных пользователей. Используем FosUserBundle. Нужен человек умеющий с этим работать для решения небольших задач.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Создание контента на сайте https://globalny.biz . Необходим копипаст и уникальный контент(Рерайт >80%). Стоимость 1$ за 1000 символов. Необходимо размещать новости и статьи на англ языке.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Создание контента на китайском сайте https://globalcn.biz . Необходим копипаст и уникальный контент(>80%). Стоимость 1$ за 1000 символов.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется копирайтер-журналист в новостное СМИ. Тематики: шоу-бизнес, экономика, бизнес, политика, наука и хай-тек. Удаленный, свободный график. В рамках работы требуется написание(рерайт) и размещение новостных материалов на сайте. Требования к новостям: от 1000 до 2000 символов без пробелов. Стоимость: 40 ...Рерайтинг14 заявокЗакрыт5 лет назад