FLAKE_MDM

Михайло Копча FLAKE_MDM

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Верстка. Качественно. Адаптивность. Pixel Perfect.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

ВЫ ПОПАЛИ ПО АДРЕСУ, ЕСЛИ ВАМ НУЖНО

  • Высокое качество работы;
  • Адекватная цена ( обсуждается индивидуально для каждого проекта );
  • Tочное соблюдение сроков;
  • Быстрое внесение изменений;
  • Консультации;
  • Поддержка;
  • Редизайн;
Я ПРЕДЛАГАЮ

  • Верстка главной страницы от 30$;
  • Верстка внутренних страниц от 5$;
  • Верстка посадочных страниц от 35$;
  • Исправления и доработки чужих проектов от 5$;
  • Консультации;
  • Начальный дизайн сайтов;
  • Adobe Photoshop: нарезка, верстка по psd файлам;Вставка Javascript и jQuery;
  • HTML5/ CSS3 ( при необходимости XHTML 1.0 Transitional, HTML 4.01).
ВЫ ПОЛУЧИТЕ

  • Кроссбраузерность: Google Chrome, Firefox, InternetExplorer(поддержка старых версий за дополнительную оплату), Safari, Opera, Yandex;
  • Блочная фиксированная/резиновая/адаптивная верстка;
  • Простой, логический, продуманный, аккуратный, читабельный код;
  • Комментарии (при необходимости очень детальные);
  • Поддержка стандартов W3C;
  • Соответствие макету по PixelPerfect;
Я РАБОТАЮ

100% предоплата

В процессе работы регулярно выкладываю наработки, по которым можно судить о качестве и соблюдению сроков.

50% предоплата

После выполнения работы, присылаю часть файлов на проверку, и после 100% оплаты присылаю всю работу.

без предоплаты работаю только с постоянными клиентами и с аккаунтами более 50 отзывов.

ОПЛАТА

Webmoney:

Карта ПриватБанк;

Qiwi;

ЕСЛИ ВАС ВСЕ УСТРАИВАЕТ - БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ

#15Верстка страниц
#24Node.js
#56Устранение ошибок
#70Верстка сайтов
Figma
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#174
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
HTML-верстка

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Отзывы заказчиков

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$5
10 баллов
год назад
Исправление в верстке. Разная ширина на телефоне
Устранение ошибок
Все четко! Все сделано в срок, всегда на связи, рекомендую!
Быстрая проверка моментальная оплата, все ок.
Ответный отзыв
karenjan
Карен 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$70
10 баллов
2 года назад
Верстка проекта
FigmaВерстка сайтов
Спасибо за работу, как всегда,на высшем уровне.Рекомендую.
Рекомендую к сотрудничеству! Внушительное количество проектов прошло четко и гладко.
Ответный отзыв
revived
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
9 баллов
2 года назад
Верстка лендинга + пару внутряков
Адаптивная версткаВерстка лендинговВерстка страниц
Круто! Пару мелких правок. Все очень четко и грамотно сверстал! Рекомендую!
Спасибо за приятное сотрудничество! Макеты хорошего качества, своевременная оплата, конструктивные правки, Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
karenjan
Карен 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$140
10 баллов
2 года назад
Верстка проекта
FigmaВерстка сайтов
Хороший исполнитель! Рекомендую.
Сотрудничество прошло хорошо, быстрая проверка, своевременная оплата, рекомендую.
Ответный отзыв
karenjan
Карен 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$120
10 баллов
2 года назад
Верстка сайта
Node.js
Спасибо за хорошую работу.
Как всегда все супер, рекомендую!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
275 отзывов(-3)
$10/час
от $5от 1 дня
#33