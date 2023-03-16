Верстка. Качественно. Адаптивность. Pixel Perfect.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ВЫ ПОПАЛИ ПО АДРЕСУ, ЕСЛИ ВАМ НУЖНО
- Высокое качество работы;
- Адекватная цена ( обсуждается индивидуально для каждого проекта );
- Tочное соблюдение сроков;
- Быстрое внесение изменений;
- Консультации;
- Поддержка;
- Редизайн;
- Верстка главной страницы от 30$;
- Верстка внутренних страниц от 5$;
- Верстка посадочных страниц от 35$;
- Исправления и доработки чужих проектов от 5$;
- Консультации;
- Начальный дизайн сайтов;
- Adobe Photoshop: нарезка, верстка по psd файлам;Вставка Javascript и jQuery;
- HTML5/ CSS3 ( при необходимости XHTML 1.0 Transitional, HTML 4.01).
- Кроссбраузерность: Google Chrome, Firefox, InternetExplorer(поддержка старых версий за дополнительную оплату), Safari, Opera, Yandex;
- Блочная фиксированная/резиновая/адаптивная верстка;
- Простой, логический, продуманный, аккуратный, читабельный код;
- Комментарии (при необходимости очень детальные);
- Поддержка стандартов W3C;
- Соответствие макету по PixelPerfect;
100% предоплата
В процессе работы регулярно выкладываю наработки, по которым можно судить о качестве и соблюдению сроков.
50% предоплата
После выполнения работы, присылаю часть файлов на проверку, и после 100% оплаты присылаю всю работу.
без предоплаты работаю только с постоянными клиентами и с аккаунтами более 50 отзывов.
ОПЛАТА
Webmoney:
Карта ПриватБанк;
Qiwi;
ЕСЛИ ВАС ВСЕ УСТРАИВАЕТ - БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#174
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50— HTML-верстка
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
год назад
Устранение ошибок
Все четко! Все сделано в срок, всегда на связи, рекомендую!
Ответный отзыв
Быстрая проверка моментальная оплата, все ок.
$70
10 баллов
2 года назад
FigmaВерстка сайтов
Спасибо за работу, как всегда,на высшем уровне.Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству! Внушительное количество проектов прошло четко и гладко.
$100
9 баллов
2 года назад
Адаптивная версткаВерстка лендинговВерстка страниц
Круто! Пару мелких правок. Все очень четко и грамотно сверстал! Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество! Макеты хорошего качества, своевременная оплата, конструктивные правки, Рекомендую к сотрудничеству.
$140
10 баллов
2 года назад
FigmaВерстка сайтов
Хороший исполнитель! Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло хорошо, быстрая проверка, своевременная оплата, рекомендую.
$120
10 баллов
2 года назад
Node.js
Спасибо за хорошую работу.
Ответный отзыв
Как всегда все супер, рекомендую!
HTML-верстка
275 отзывов(-3)
$10/час
от $5от 1 дня
#33