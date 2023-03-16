Верстка. Качественно. Адаптивность. Pixel Perfect.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

ВЫ ПОПАЛИ ПО АДРЕСУ, ЕСЛИ ВАМ НУЖНО

Высокое качество работы;

Адекватная цена ( обсуждается индивидуально для каждого проекта );

Tочное соблюдение сроков;

Быстрое внесение изменений;

Консультации;

Поддержка;

Редизайн;

Верстка главной страницы от 30$;

Верстка внутренних страниц от 5$;

Верстка посадочных страниц от 35$;

Исправления и доработки чужих проектов от 5$;

Консультации;

Начальный дизайн сайтов;

Adobe Photoshop: нарезка, верстка по psd файлам;Вставка Javascript и jQuery;

HTML5/ CSS3 ( при необходимости XHTML 1.0 Transitional, HTML 4.01).

Кроссбраузерность: Google Chrome, Firefox, InternetExplorer(поддержка старых версий за дополнительную оплату), Safari, Opera, Yandex;

Блочная фиксированная/резиновая/адаптивная верстка;

Простой, логический, продуманный, аккуратный, читабельный код;

Комментарии (при необходимости очень детальные);

Поддержка стандартов W3C;

Соответствие макету по PixelPerfect;

100% предоплата

В процессе работы регулярно выкладываю наработки, по которым можно судить о качестве и соблюдению сроков.

50% предоплата

После выполнения работы, присылаю часть файлов на проверку, и после 100% оплаты присылаю всю работу.

без предоплаты работаю только с постоянными клиентами и с аккаунтами более 50 отзывов.

ОПЛАТА

Webmoney:

Карта ПриватБанк;

Qiwi;

ЕСЛИ ВАС ВСЕ УСТРАИВАЕТ - БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ