Помощь c js

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Закрыт3 заявки169 просмотров

Есть сайт на modx. Знание cms в принципе не нужно. На сайте версия 1.6 нужно поставить более новую для работы новых элементов. На новой версии много текущих скриптов на сайте не работают. Получилось опуститься до версии 1.8, не работает только один скрипт. Как вижу решение:

1) исправить работу скрипта.

2) поставить параллельно новее версию(чего бы не хотелось делать);

3) ваш вариант с комментарием "почему так лучше".

Прошу указывать примерную цену. Оплата wmr.

JavaScriptMODX
10 лет назад
FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад

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